Grêmio treina para jogo com Guarani sem 4 jogadores

Contundidos, Gabriel, André Lima e Diego Clementino foram poupados da atividade e permaneceram inicialmente no vestiário. Depois, realizaram corridas em volta do gramado do Estádio Olímpico. Já Jonas viajou ao Rio de Janeiro para participar do seu julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Antes de seguir para Campinas, o Grêmio ainda realizará um treinamento na manhã de sábado em Porto Alegre. A partida contra o Guarani é decisiva para o time gaúcho, que luta por uma vaga na próxima Libertadores e ocupa o quarto lugar no Brasileirão, com 57 pontos.