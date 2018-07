Grêmio treina pênaltis e encerra preparação para a semifinal do Gaúcho

O técnico Renato Gaúcho fechou boa parte do treino deste sábado e encerrou a preparação do Grêmio para a semifinal do Campeonato Gaúcho, domingo, fora de casa, no Estádio do Vale, contra o Novo Hamburgo.

Quando o técnico abriu a atividade, o elenco disputava um rachão e, pouco depois, passou a treinar cobranças de pênalti - como a partida de ida terminou em 1 a 1, a repetição do placar levará a semifinal para a decisão por penalidades.

"Acho que a equipe do Novo Hamburgo vai adotar uma estratégia defensiva. Se eles não tomarem gols, saem classificados. Temos que mostrar nosso bom futebol, estarmos focados e atentos àquilo que o Renato passa pra gente", comentou o goleiro Marcelo Grohe, grande esperança gremista se o jogo for para os pênaltis. "Não será um jogo fácil, mas precisamos buscar o resultado que nos interessa."

Renato Gaúcho, aliás, voltou o foco da equipe para o jogo deste domingo e chegou a poupar os titulares no empate de quinta-feira, contra o paraguaio Guaraní, pela Copa Libertadores. O Internacional venceu as últimas seis edições do Gaúcho e o Grêmio tenta encerrar essa hegemonia.

Confira os jogadores relacionados no Grêmio para a semifinal:

Goleiros - Marcelo Grohe e Léo.

Zagueiros - Geromel, Kannemann, Bressan, Rafael Thyere e Bruno Rodrigo.

Laterais - Marcelo Oliveira, Edilson, Bruno Cortez e Léo Moura.

Volantes - Maicon, Ramiro, Michel, Arthur, Jaílson, Machado e Kaio.

Meias - Gastón Fernández e Lincoln.

Atacantes - Miller Bolaños, Luan, Pedro Rocha, Lucas Barrios, Everton e Fernandinho.