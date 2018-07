Grêmio treina sem Braian Rodríguez e com Galhardo entre os titulares

Nesta manhã, no CT Luiz Carvalho, Galhardo treinou na vaga que vinha sendo ocupada por Matias Rodríguez e até marcou um dos gols dos titulares no coletivo. Outra novidade do sistema defensivo está na zaga. Após cumprir suspensão no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, Pedro Geromel treinou entre os titulares, ao lado de Rhodolfo e voltará ao time.

Felipão ainda escalou um time com outras novidades no coletivo, mas essas por ordem médica. Como o volante Fellipe Bastos ainda se recupera de dores no joelho e só correu em torno do gramado durante a atividade, a sua vaga no meio-de-campo foi ocupada por Walace.

Já Braian Rodríguez, com dores na coxa direita, não treinou e foi substituído por Yuri Mamute. Só que depois Felipão sacou o jogador, promovendo a entrada de Pedro Rocha. Além disso, no setor de criação, trocou Douglas por Everton.

Assim, o time titular do Grêmio teve: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Luan e Douglas (Everton); Yuri Mamute (Pedro Rocha).

O elenco do Grêmio volta a treinar no período da manhã, nesta sexta-feira, em mais uma etapa da preparação para o duelo com a Ponte, marcado para as 11 horas do próximo domingo.