Grêmio treina sem Luan e outros três antes da partida contra o Vasco

O Grêmio treinou sem quatro titulares neste sábado, no CT Luiz Carvalho, na última atividade antes da partida diante do Vasco, marcada para o domingo, às 17 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Leonardo, Kannemann, Ramiro e Luan não participaram do treinamento e devem desfalcar a equipe.

A maior parte do trabalho na manhã ensolarada deste sábado foi fechado para a imprensa, mas quando os portões se abriram os quatro jogadores não participavam do rachão. O técnico Renato Gaúcho não confirmou quem mandará a campo, mas a tendência é de que não possa contar com o quarteto.

Kannemann tem dores em razão de um edema muscular e Ramiro apresenta um desgaste físico. Ambos também não haviam participado do treino da sexta-feira, ao contrário de Luan, que se recuperou de uma lesão muscular, mas ainda é dúvida. Ele pode ser opção no banco de reservas. Leonardo, por sua vez, sente um problema no quadril.

Em contrapartida, Léo Moura, substituto natural de Leonardo, e o capitão Maicon treinaram normalmente e devem retornar à equipe. Paulo Miranda, Alisson e Jean Pyerre são os principais nomes para substituírem os prováveis desfalques.

Quinto colocado, o Grêmio soma 55 pontos e precisa de uma vitória em casa e um tropeço do São Paulo no clássico contra o Corinthians em Itaquera para assumir a quarta posição, que dá vaga direta à próxima edição da Copa Libertadores.