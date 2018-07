Grêmio treina sem Luan, mas atacante não preocupa para domingo Principal revelação do Grêmio na temporada, o atacante Luan foi desfalque no treino da tarde desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho. O jogador deixou o jogo contra o Flamengo, domingo, sentindo dores na coxa direita. Na terça, ele não correu no gramado junto com os demais titulares. Nesta tarde, ficou apenas no vestiário.