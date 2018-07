Grêmio treina sob apoio da torcida na véspera do clássico Gre-Nal

O Grêmio encerrou a sua preparação para o clássico com o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob o apoio da sua torcida. Afinal, aproximadamente 1.300 torcedores foram até a Arena Grêmio acompanhar a atividade no estádio do clube.

O clássico deste domingo será o primeiro jogo do Grêmio sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, de volta ao time após a demissão de Enderson Moreira. Neste sábado, o treinador exibiu preocupação com as jogadas de bola parada, com os jogadores treinando cobranças de falta e pênaltis.

Os atletas também realizaram um trabalho recreativo na Arena Grêmio, com Felipão evitando indicar qual será a escalação do time para o Gre-Nal. A principal dúvida é em relação ao jogador que completará o trio de meias, que já conta com Dudu e Giuliano. Felipão deve escolher entre Alan Ruiz, Zé Roberto e Luan ou mesmo escalar o volante Edinho.

Derrotado nas duas últimas rodadas, o Grêmio espera iniciar uma reação no Brasileirão com a estreia de Felipão no Gre-Nal. O time ocupa apenas a 11ª colocação no torneio com 19 pontos.