Grêmio tropeça nos pênaltis e cai no 1.º turno do Campeonato Gaúcho

CAXIAS DO SUL - A estreia no Grêmio não foi da forma que Vanderlei Luxemburgo esperava. Neste domingo, ele ficou no banco do clube pela primeira vez, mas viu sua equipe cair diante do Caxias, no Centenário, pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o time do Olímpico acabou derrotado nos pênaltis, por 5 a 4.

Com a vitória, o Caxias avançou à decisão do primeiro turno, na qual enfrentará o vencedor do confronto entre Novo Hamburgo e Juventude, que jogam ainda neste domingo, no Estádio do Vale. Já o Grêmio volta suas atenções para o segundo turno da competição, no qual estreará contra o Cerâmica, fora de casa, no próximo domingo, às 16 horas.

As duas equipes fizeram um jogo muito parelho desde o início. A primeira boa chance foi do Grêmio, com Kléber, aos 16 minutos. O Caxias respondeu com Wangler, de fora da área, mas o primeiro tempo, sem grandes oportunidades para ambos os lados, terminou mesmo em 0 a 0.

No segundo tempo, o Grêmio marcou o primeiro aos 17 minutos. Marco Antônio recebeu de Gabriel pela direita e cruzou para o meio da área. A bola encontrou Kléber, que só desviou de Paulo Sérgio.

Quando a partida parecia decidida a favor dos visitantes, o Caxias chegou ao empate, aos 39 minutos. Juninho, que havia entrado no lugar de Wangler, cobrou falta na área e Marcos Paulo, que substituiu Caion no segundo tempo, aproveitou a falha de marcação para desviar de cabeça.

Com o empate a partida foi para os pênaltis. Kléber, André Lima e Gilberto Silva marcaram para o Grêmio, enquanto Mateus, Michel e Fabinho fizeram para o Caxias. Na quarta cobrança da equipe visitante, Paulo Sérgio defendeu o chute de Marco Antônio. Fernando até fez o quarto gol gremista, mas Paraná e Paulo Sérgio definiram a classificação dos anfitriões.