Grêmio usa melhor time possível contra o Corinthians O Grêmio promete usar todos os titulares que estiverem em boas condições físicas contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a disputa do segundo jogo pela semifinal da Copa Brasil contra o Santos, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, o clube gaúcho não quer ficar para trás na classificação da principal competição nacional para não ter que lamentar, no final, a falta de um, dois ou três pontos para o título ou para uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.