Grêmio vai de ônibus para Chapecó e viaja sem Geromel e Gastón Fernández

O Grêmio viajará de ônibus para o duelo com a Chapecoense, nesta quinta-feira, na Arena Condá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estava prevista para ser realizada nesta quarta, mas precisou ser adiada para quinta por causa das condições climáticas ruins na cidade do interior catarinense, que impediam pousos no aeroporto local.

Inicialmente, o time gaúcho se recusava a realizar viagem para Chapecó de ônibus, ainda mais que um carro com funcionários do Grêmio sofreu acidente no trajeto, embora sem gravidade para os envolvidos. Agora, porém, o clube decidiu que a delegação seguirá de ônibus nesta quarta-feira, no início da tarde, com viagem de duração prevista de sete horas.

Nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o elenco do Grêmio realizou trabalhos físicos, seguidos por um recreativo. E o clube confirmou que terá duas baixas diante da Chapecoense. O zagueiro Pedro Geromel, gripado, não foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho, assim como o meia Gastón Fernández, com dores na região lombar.

Em compensação, o atacante Lucas Barríos, que levou uma pancada na partida do último domingo contra o Vasco e se tornou dúvida, foi relacionado e poderá ser aproveitado contra a Chapecoense.

Renato Gaúcho não revelou qual será a escalação do Grêmio, mas a tendência é de que o time entre em campo com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur e Ramiro; Luan, Lucas Barríos e Pedro Rocha.

Mas como Barrios fez tratamento nos últimos dias, não está descartada a possibilidade de entrada do volante Maicon, com o treinador apostando em uma formação mais defensiva diante da Chapecoense.