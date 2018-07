'Grêmio vai lutar pelo título brasileiro', diz zagueiro Rhodolfo

Em sua segunda semana de treinamentos durante a intertemporada, o Grêmio se prepara para retomar a disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. E o objetivo é vencer a competição, de acordo com o zagueiro Rhodolfo - a equipe gaúcha ainda terá pela frente a disputa da Copa do Brasil.

Em um torneio longo como o Brasileirão, Rhodolfo ressaltou que o grande número de opções do técnico Enderson Moreira pode fazer a diferença a favor do Grêmio. "Temos um elenco muito forte, que vai lutar pelo título", disse o zagueiro, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, no novo centro de treinamentos da equipe, localizado no bairro de Humaitá, em Porto Alegre.

Os novos reforços também foram comemorados pelo zagueiro. O Grêmio contratou o lateral-direito argentino Matias Rodríguez, além do volante Fellipe Bastos e do meia Giuliano. Mas foi este último que mais chamou a atenção de Rhodolfo. "O Giuliano é um jogador talentoso, que vai acrescentar muito à nossa equipe", afirmou.

Nos treinos da equipe durante a intertemporada, Enderson Moreira tem utilizado Pedro Geromel ao lado de Rhodolfo na zaga. Pedro Geromel, de 28 anos, jogou a maior parte da carreira na Europa, em clubes de Portugal, Alemanha e Espanha, e foi contratado no início do ano para a disputa da Libertadores, mas até agora só fez nove partidas pelo Grêmio.

Rhodolfo disse, no entanto, que Pedro Geromel vem mostrando muita qualidade nos treinamentos da equipe. "É um zagueiro experiente, que, quando entrou, foi um dos melhores em campo", avaliou. "Neste setor, o Grêmio está muito bem servido, temos vários atletas com condições de serem titulares", completou.

O Grêmio volta às competições oficiais no dia 16 de julho contra o Goiás, na Arena Grêmio, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Rhodolfo ressalta a importância de vencer o duelo em casa. "Estamos a apenas quatro pontos do Cruzeiro, então temos que vencer este jogo para continuarmos na briga pela liderança", comentou.