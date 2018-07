Grêmio vê 'grande chance' de troféu se jogar Libertadores

A vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, no Olímpico, deixou o Grêmio na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O clube, porém, terá de torcer contra o Goiás, na próxima quarta-feira, na final da Copa Sul-Americana, para ter chances de jogar a Libertadores de 2011.

O time goiano venceu o duelo de ida por 2 a 0, em Goiânia, e poderá perder por até um gol do Independiente, na Argentina, que será campeão. Porém, o presidente do Grêmio, Duda Kroeff, mostrou um discurso otimista ao comentar a possibilidade de o clube gaúcho disputar a Libertadores.

"O mais importante é o futuro e o futuro é bom. Esse time está jogando muito. Se a gente entrar na Libertadores, a chance de ganhar é bem grande", ressaltou o dirigente, que depois destacou que o time gremista teve desempenho excelente na segunda parte do Campeonato Brasileiro. "Nós temos o melhor ataque e somos os campeões do segundo turno", lembrou.

Com 68 gols marcados, o Grêmio deixou para trás no quesito ofensivo o Corinthians, dono do segundo melhor ataque do Brasileirão, com 65 bolas na rede, o Santos, que fez 63, e o campeão Fluminense, com 62.