Grêmio vê liderança do grupo escapar após derrota para o Junior Barranquilla

COLOMBIA - Após um início promissor, o Grêmio perdeu na noite desta quinta-feira, 24, na Colômbia por 2 a 1 para o Junior Barranquilla e deixou a liderança do grupo 2 da Taça Libertadores.

O Tricolor abriu o placar com Borges logo aos 4 minutos do primeiro tempo, mas permitiu a reação do time colombiano, que empatou com Hernández aos 28 e virou no mesmo minuto, mas da etapa final, com Viáfara.

Com o resultado, o Junior Barranquilla chegou a seis pontos e assumiu a liderança do grupo 2, à frente do próprio Grêmio, que tem três. Em seguida, o León de Huánuco (PER) aparece também com três e o Oriente Petrolero (BOL) segue zerado.

Na próxima rodada, o Grêmio receberá o León de Huánuco no Olímpico, no dia 3 de março. Cinco dias depois, Oriente Petrolero e Junior Barranquilla se enfrentarão na Bolívia.