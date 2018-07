Grêmio vence, assume a vice-liderança e complica Sport, na zona da degola

RECIFE - Mesmo desfalcado de cinco jogadores, o Grêmio não teve trabalho para vencer o Sport por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho se igualou com o Atlético Mineiro em número de pontos - 56 - mas, com uma vitória a mais, assumiu a segunda colocação. Os gols foram marcados por Anderson Pico, Leandro e Marquinhos. Pelo Sport, que se consolida na zona de rebaixamento - em 17.º lugar, com 27 pontos -, Hugo marcou ao cobrar pênalti.

O Grêmio dominou todo o jogo, se impondo diante de um Sport passivo e desconectado. O primeiro gol chegou aos 44 minutos do primeiro tempo com Anderson Pico, que chutou de pé direito no canto esquerdo de Magrão. O time gaúcho já havia perdido uma grande oportunidade de marcar aos 14, quando Leandro recebeu passe de Souza, invadiu a área, mas chutou para fora na saída do goleiro do Sport.

Um dos raros momentos de maior poder ofensivo da equipe pernambucana, que teve a estreia do treinador Sergio Guedes, nesta etapa da partida ocorreu aos 25 minutos, quando Felipe Azevedo chutou forte, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, o Grêmio fez o segundo gol logo aos 5 minutos: Leandro chutou de esquerda na saída de Magrão. Aos 11, foi a vez de Marquinhos chutar já de dentro da área e balançar as redes. A vantagem fez os gaúchos recuarem e o Sport tomou um pouco de fôlego já no final da partida, depois que Hugo fez o primeiro gol, aos 35, ao cobrar pênalti que ele sofreu. Aos 40, o mesmo Hugo aproveitou oportunidade e cabeceou para o gol. Marcelo Grohe defendeu e garantiu a vitória gremista.

SPORT 1 x 3 GRÊMIO

SPORT - Magrão; Cicinho, Bruno Aguiar, Aílson e Renê (Reinaldo); Moacir (Renan Teixeira), Rithely, Hugo e Felipe Azevedo; Gilsinho e Gilberto (Henrique). Técnico: Sérgio Guedes.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Naldo, Werley e Anderson Pico; Souza, Leo Gago (Vilson), Marco Antonio (Rondinelli) e Marquinhos; Leandro e Kléber (André Lima). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Anderson Pico, aos 43 minutos do primeiro tempo; Leandro, aos 5, Marquinhos, aos 11, e Hugo (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilsinho e Renan Teixeira (Sport); Werley e Kléber (Grêmio).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (Fifa/AL).

RENDA - R$ 52.530,00.

PÚBLICO - 12.817 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).