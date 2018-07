Grêmio bate Atlético-MG e decisão do vice fica para último jogo

O Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho fica a um ponto dos mineiros, na briga pelo segundo lugar no campeonato. A equipe gaúcha soma 65 pontos, enquanto a mineira, 66.

A partida foi equilibrada, com as duas equipes arriscando pouco. O Grêmio saiu na frente e abriu o placar aos 30 do primeiro tempo. Depois de tabela pela esquerda, Everton recebeu dentro da área, tirou do zagueiro e chutou cruzado.

Porém, o time da casa esqueceu de criar, deixando para o visitante arriscar as jogadas. O Atlético-MG reagiu. Aos 41 minutos, Lucas Pratto cobrou o pênalti que Pedro Geromel fez em Dátolo e marcou o gol de empate.

Mas, já aos 23 da etapa complementar, o Grêmio recebeu uma falta na entrada da área do Atlético-MG. Luan fez bela cobrança, chutando rasteiro, por baixo da barreira. O goleiro Victor apenas acompanhou a bola entrar.

A decisão do vice-campeão ficou para o próximo domingo, dia 6 de dezembro. Com um ponto de vantagem sobre o Grêmio, o Atlético-MG recebe a Chapecoense e precisa vencer em casa. Já o Grêmio visita o Joinville, lanterna do campeonato e já rebaixado. O time tricolor precisa vencer e torcer para que a equipe alvinegra perca ou empate na última rodada para subir e terminar o Brasileiro em segundo.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO

Marcelo Grohe (Bruno Grassi); Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro, Douglas (Edinho) e Éverton; Pedro Rocha (Bobô) e Luan. Técnico: Roger Machado.

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric (Carlos), Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Leandro Donizete (Dodô), Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto; Luan e Lucas Pratto. Técnico: Diogo Giacomini.

GOLS

Everton, aos 30, e Lucas Pratto, aos 41 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO

Péricles Cortez.

CARTÕES AMARELOS

Pedro Geromel e Douglas (Grêmio); Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, Luan e Jemerson (Atlético-MG).

RENDA

R$ 1.494.403.

PÚBLICO

36.862 pagantes.

LOCAL

Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).