Grêmio vence Botafogo no Rio e chega ao oitavo jogo sem levar gols

O atacante Barcos foi o grande destaque da vitória do Grêmio sobre o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez os dois gols do jogo e esteve presente em vários lances de perigo. Com a vitória, o time gaúcho encerrará a rodada na quinta posição, com 43 pontos. Já o Botafogo ficou mais ameaçado ainda de rebaixamento, em 16.º, com 26.

O placar só não foi maior por causa do goleiro Jefferson. Ele defendeu chutes perigosos de Barcos, Ramiro, Dudu, Luan e Fellipe Bastos e ainda fez uma defesa arrojada ao dividir uma bola com Zé Roberto quando o gremista estava pronto para marcar. Isso tudo apenas no primeiro tempo.

O Grêmio foi sempre melhor, apertava a marcação e tocava a bola com rapidez. Envolvia com facilidade o time carioca. Zé Roberto, Ramiro, Luan e Dudu tabelavam com eficiência. O Botafogo dependia de um lampejo do atacante Emerson, que até quase marcou um gol.

Foi num passe de letra de Ramírez que Emerson ficou diante de Marcelo Grohe. O atacante finalizou de voleio e o goleiro também mostrou seu talento, com muita elasticidade e reflexo. Pouco depois, surgiu o primeiro gol do Grêmio. Pode-se dizer que foi um gol coletivo, a partir de um erro de saída de bola do Botafogo.

Dudu se livrou de dois marcadores e viu Zé Roberto livre. O veterano jogador tinha condições de concluir a jogada, mas preferiu tocar de lado para Barcos, sem trabalho, só escorar para o gol. O artilheiro marcaria outro, numa nova bobeada da zaga alvinegra, e ainda cabeceou a bola no travessão nos minutos finais.

Vitória maiúscula do Grêmio, que prolongou o recorde de Marcelo Grohe. Está agora há 811 minutos sem levar gol - é o goleiro gremista que mais tempo ficou sem ter sua meta vazada.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 X 2 GRÊMIO

BOTAFOGO - Jefferson; Dankler (Carlos Alberto), Bolívar, André Bahia e Julio Cesar; Airton, Gabriel e Ramirez; Rogério (Ferreyra), Zeballos (Wallyson) e Emerson. Técnico - Vagner Mancini.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Pedro, Rodholfo e Zé Roberto; Walace, Ramiro, Fellipe Bastos (Riveros) e Luan (Alan Ruiz); Dudu (Matheus) e Barcos. Técnico - Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Barcos, aos 4 e aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÃO AMARELO - Airton, Dudu, Gabriel, Dankler, Barcos, Alan Ruiz e Walace.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).