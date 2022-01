Grêmio vence Castanhal-PA e é o quinto classificado à segunda fase da Copinha

O Grêmio é o quinto classificado à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga veio na noite desta quinta-feira com a vitória sobre o Castanhal-PA, por 2 a 0, em Jaú, pela segunda rodada. O tricolor gaúcho se junta a Atlético-MG, Mirassol-SP, Sport-PE e Nova Iguaçu-RJ.

Beneficiado pelo empate sem gols entre XV de Jaú-SP e Mixto-MT, o Grêmio se isolou na liderança do Grupo 10, com seis pontos. O Castanhal-PA é o vice-líder, com três, enquanto os outros dois têm um.

O primeiro tempo no Zezinho Magalhães foi mais equilibrado do que todo mundo esperava. O Castanhal-PA não entrou em campo apenas para se defender e criou algumas chances, mas o Grêmio foi mais efetivo. Aos 33 minutos, Kauan Kelvin aproveitou falha da defesa adversária, que não afastou cruzamento rasteiro, e estufou as redes.

O Grêmio voltou do intervalo disposto a garantir a vitória e criou duas boas chances. A primeira em cabeçada de Gabriel Silva e a segunda em finalização de Kauan Kelvin. A resposta do Castanhal-PA quase foi mortal. Aos 21, Rauan perdeu oportunidade incrível ao bater para fora na saída de Thiago Beltrame.

A partida ficou aberta nos minutos finais, com o Castanhal-PA buscando o empate e o Grêmio tendo espaço para o contra-ataque. Aos 44 minutos, o zagueiro Gustavo Martins aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, garantiu a vitória tricolor.

Ainda na noite desta quinta-feira, a Ferroviária se aproximou da classificação ao ganhar do Operário-PR, por 1 a 0, em Araraquara. Com 100% de aproveitamento e líder do Grupo 8, o time passa se o Santos não for derrotado pelo Rondoniense-RO no encerramento da rodada.