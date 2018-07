Grêmio vence Criciúma em estreia de Luiz Felipe Scolari na Arena

Depois do revés no Gre-Nal, o técnico Luiz Felipe Scolari estreou com vitória na Arena Grêmio. Neste domingo, o time gaúcho dominou o Criciúma diante de sua torcida e venceu por 2 a 0. Foi o primeiro triunfo de Felipão em sua nova passagem pelo comando da equipe gremista.

Após três derrotas seguidas, a vitória levou o Grêmio para o 8.º lugar, com 22 pontos. Já o Criciúma termina a rodada na 14.ª colocação, com 16 pontos.

O Grêmio só precisou de 10 minutos neste domingo para ficar em vantagem sobre o time catarinense. Aos 8 minutos, Lucas Coelho foi derrubado dentro da área por Gualberto e o árbitro marcou pênalti. Luan foi para cobrança e, num belo chute no canto superior esquerdo do goleiro Luiz, abriu o placar aos 10.

O primeiro tempo terminou equilibrado, com raras oportunidades evidentes de ataque. Na segunda etapa, o Grêmio voltou a campo pressionando. O time da casa ampliou aos 3 do segundo tempo. Fellipe Bastos roubou a bola no meio-campo e tocou para Lucas Coelho, que tirou do zagueiro e chutou, de fora da área, colocado no canto direito do goleiro do Criciúma.

"Estava precisando desse gol para me firmar e, de repente, conseguir uma vaga. Mas o que mais importa é a vitória", disse Lucas Coelho ao fim da partida. "[Felipão] vem com o espírito do Grêmio, que ele impõe. Quando não dá na qualidade e na técnica, dá na vontade. É nesse espírito que entraremos em todas as partidas", afirmou Ramiro, sobre o comando de Felipão.

O Grêmio entra em campo novamente na quinta-feira, às 20h30, contra o líder Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Criciúma vai enfrentar o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 x 0 CRICIÚMA

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Werley, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro Fellipe Bastos (Edinho) e Riveros; Luan (Ronan), Dudu e Lucas Coelho (Giuliano). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CRICIÚMA - Luiz; Eduardo, Fábio Ferreira, Gualberto e Giovanni; Serginho (Ronaldo Mendes), Martinez, João Vitor e Paulo Baier (Wellington Bruno); Silvinho e Gustavo (Danilo Alves). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Luan (pênalti), aos 10 minutos do primeiro tempo. Lucas Coelho, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matías Rodríguez (Grêmio); Serginho e João Vitor (Criciúma).

ÁRBITRO - Wilton Preira de Sampaio (GO).

RENDA - R$ 1.014.274,00.

PÚBLICO - 28.888 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).