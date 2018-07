Grêmio vence Goiás fora de casa e encaminha vaga às quartas da Copa do Brasil

O Grêmio venceu o Goiás por 2 a 0 nesta quarta-feira no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e largou na frente por uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de atuar fora de casa, o time tricolor dominou a partida e chegou à vitória com gols de Everton e Luan.

A CBF ainda não confirmou a data do duelo de volta, em Porto Alegre. A tendência é que aconteça em 9 de maio, na semana em que o Grêmio não joga pela Libertadores. Vale lembrar que na atual edição do torneio não há regra para o gol fora de casa.

O time tricolor volta a campo no sábado, quando visitará o Botafogo, no estádio do Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Goiás enfrentará o São Bento, fora de casa, pela Série B.

No duelo desta quarta-feira, o Grêmio foi muito superior, mas demorou para conseguir criar as primeiras chances de gol. O time gaúcho ditava o ritmo, tocava a bola, mas só foi assustar mesmo o goleiro Marcelo Rangel aos 28 minutos do primeiro tempo.

Everton recebeu na área pelo lado direito. Ele girou e cruzou na cabeça de Jael, que por um centímetro não conseguiu mandar para as redes. A pressão continuou e aos 35 minutos teve a melhor oportunidade. Everton recebeu lançamento de Maicon e, livre, bateu de primeira para boa defesa de Rangel.

O Goiás, aparentemente, voltou com outro comportamento na volta do intervalo e chutou a primeira bola ao gol adversário no minuto inicial. Giovanni arriscou de fora da área e obrigou Marcelo Grohe a mandar para escanteio.

O Grêmio, no entanto, respondeu e mandou a bola para as redes. Jael tocou para Everton, que invadiu a área pela esquerda e tocou na saída do goleiro para abrir o marcador e silenciar o Serra Dourado.

O time anfitrião voltou a assustar e ficou mais uma vez no quase. Robson recebeu pela direita, cortou a marcação para o meio e bateu firme. A bola tocou o travessão de Grohe e saiu pela linha de fundo. No lance, o zagueiro Kannemann se chocou com o lateral-esquerdo Cortez e teve o supercílio aberto.

Mais uma vez, o Grêmio foi mais preciso. Luan recebeu pela direita na entrada da área e foi derrubado pelo zagueiro David Duarte. O árbitro assinalou pênalti. O próprio Luan foi para a bola e bateu firme no canto esquerdo de Marcelo Rangel, que caiu para o outro lado.

A situação ficou ainda mais complicada para o Goiás três minutos mais tarde. Após lançamento de Marcelo Grohe, Luan arrancou do meio-campo na frente dos zagueiros e foi puxado por Madison, que recebeu o cartão vermelho.

O técnico Renato Gaúcho então foi com tudo para cima do Goiás, ao substituir o zagueiro Kannemann pelo atacante André. Mas o Goiás se fechou todo em seu campo de defesa e a partida terminou em 2 a 0 para os visitantes.