Grêmio vence Inter e vai à semifinal do primeiro turno do Gaúchão

PORTO ALEGRE - O Grêmio espantou a crise, superou a demissão do técnico Caio Júnior e venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira, mesmo atuando no Beira-Rio. Com o resultado, o time do Olímpico eliminou o rival e está classificado para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Na próxima fase, a equipe vai ao estádio Centenário neste domingo enfrentar o Caxias, que venceu o São José por 2 a 0, com gols de Vanderlei e Juninho. Os outros dois semifinalistas serão definidos nesta quinta-feira nos jogos entre Novo Hamburgo e Lajeadense, e Juventude e Veranópolis.

O novo técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, não foi ao estádio e preferiu ver o jogo pela televisão. Comandado pelo interino Roger Machado, o time entrou em campo como azarão e fez uma grande exibição, comandando o jogo e dando poucos espaços ao rival.

No primeiro tempo, o Grêmio controlou o meio de campo do Internacional e conseguiu chegar ao ataque com toques rápidos, num ritmo ditado por Souza e Marco Antônio. Graças a isso, concluiu sete jogadas com perigo para o gol. Em uma delas, aos 17 minutos, Marco Antônio cobrou falta, Muriel rebateu e Léo Gago aproveitou para abrir o placar.

O Internacional só ameaçou três vezes, mas foi mais eficiente. Aos 27 minutos, Dagoberto aproveitou erro de Fernando para ficar com a bola e fazer um lançamento primoroso para Leandro Damião, livre, desviar de Victor e empatar o jogo.

O time da casa tentou apertar a marcação no segundo tempo, mas Souza e Marco Antônio continuavam inspirados. Aos 20 minutos, Marco Antonio deu um toque genial e deixou Kléber sozinho diante de Muriel para marcar o segundo gol. Apesar de seguir criando chances, o Grêmio quase cedeu o empate aos 41 minutos, quando Victor fez uma defesa espetacular para salvar conclusão frontal de Leandro Damião.