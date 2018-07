Grêmio vence, Inter empata e quartas terão Gre-Nal

O Grêmio garantiu vaga nas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho neste domingo, ao vencer o Veranópolis por 1 a 0, no Olímpico. Com o resultado, a equipe tricolor já conheceu seu adversário na busca por uma vaga nas semifinais, e será o Internacional, que vencia o Cruzeiro até os 46 minutos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o empate.

Os resultados fizeram com que a equipe colorada terminasse na segunda colocação do Grupo B, com 15 pontos, enquanto o Grêmio foi o terceiro do Grupo A, com 12. Agora os dois rivais se enfrentarão no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Centenário, já que o mando da partida é do Inter.

A partida deste domingo no Olímpico foi marcada por protestos da torcida contra a nova Arena do Grêmio. Em campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não pôde contar com o atacante Barcos, liberado pela diretoria para resolver problemas pessoais, e Adriano, que viajou a São Paulo após ter se casado no último sábado. A novidade ficou por conta da volta de Dida, recuperado de contusão.

Werley também voltava à equipe titular, após recuperar a vaga que havia perdido para Saimon. O zagueiro não decepcionou e marcou o único gol da partida aos 22 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou cobrança de escanteio de Zé Roberto, se antecipou à zaga e desviou.

Em Canoas, os goleiros iam se destacando até os 29 minutos do segundo tempo, quando Leandro Damião aproveitou cruzamento rasteiro de Fabrício e desviou para marcar o primeiro gol do Internacional diante do Cruzeiro.

O resultado se estendeu até os acréscimos da partida, quando brilhou a estrela do zagueiro Cláudio. Após cruzamento para a área e muita confusão, a bola sobrou para o jogador, que bateu de primeira, selou o empate e garantiu a disputa do Gre-Nal nas quartas de final.