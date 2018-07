Grêmio vence Internacional e fica perto do título gaúcho

O Grêmio venceu o primeiro Gre-Nal da decisão do Campeonato Gaúcho, neste domingo, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, por 2 a 0. Fora de casa e embaixo de chuva, a equipe conquistou o importante triunfo, ficando mais perto da conquista do título estadual.

O Gre-Nal de número 380 foi muito equilibrado, com as duas equipes bastante ofensivas. O primeiro tempo foi dominado pelo Internacional, que não conseguiu manter o ritmo até o fim da partida.

Na etapa complementar, o Grêmio levou vantagem. Aos 22 minutos, Rodrigo, com uma cabeçada certeira, marcou o primeiro gol de sua equipe, depois de uma cobrança de escanteio.

Após sofrer o gol, o Internacional foi para o ataque, criando boas chances de gol. Mas os erros nas finalizações e as boas defesas do goleiro gremista Victor impediram o Internacional de reverter o placar.

Aos 42 minutos, depois de uma cobrança de falta, Borges entrou livre na área do Internacional. O atacante apareceu de trás e, sem pular, fez o gol de cabeça.

Para chegar ao título gaúcho de 2010, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença no clássico do próximo domingo, quando jogará em seu estádio. Mas, caso o Inter consiga devolver o placar, vencendo por 2 a 0 no Olímpico, a decisão do campeonato será nos pênaltis.

Agora, antes do segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, os dois rivais se concentram em competições diferentes. Na quarta-feira, o Inter visita o Banfield, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. E na quinta, o Grêmio encara o Fluminense, no Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

INTERNACIONAL 0 x 0 GRÊMIO

Internacional - Abbondanzieri; Nei, Bolívar, Sorondo e Juan; Sandro (Edu), Guiñazu, Andrezinho (Giuliano) e D?Alessandro (Kléber Pereira); Walter e Alecsandro. Técnico: Jorge Fossati.

Grêmio - Victor; Edilson, Mário Fernandes, Rodrigo e Neuton; Ferdinando (Adílson), Willian Magrão, Leandro (Fábio Rochemback) e Hugo (Ozeia); Jonas e Borges. Técnico: Silas.

Gols - Rodrigo, aos 22, e Borges, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Leonardo Gaciba (Fifa/RS).

Cartões amarelos - Alecsandro, Guiñazu, Rodrigo, Leandro e Victor.

Renda - R$ 828.305,00.

Público - 41.954 pessoas.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.