Grêmio vence jogo-treino antes da estreia no Gaúcho Na fase final de preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho, neste fim de semana, a equipe B do Grêmio disputou na tarde desta quarta-feira um jogo-treino contra a equipe do Sindicato dos Atletas Profissionais, no Estádio Olímpico, e goleou o adversário por 7 a 0.