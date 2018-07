Grêmio vence jogo-treino com dois gols de Kléber

Recém-contratado, o técnico Caio Júnior armou o novo time do Grêmio com a seguinte escalação: Victor; Mário Fernandes, Vilson, Saimon e Julio Cesar; Fernando, Léo Gago, Douglas e Marco Antônio; Kléber e Marcelo Moreno. Depois, mudou os 11 jogadores para a disputa do segundo tempo do jogo-treino.

O Grêmio abriu o placar logo aos sete minutos de jogo, quando Kléber aproveitou rebote do goleiro do São Paulo após uma cobrança de falta do volante Léo Gago. Aos 28, ele voltou a marcar, ao receber cruzamento do meia Marco Antônio, outro reforço recém-contratado pelo clube, fazendo 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o meia Douglas ampliou para o Grêmio já aos 41 minutos. Na segunda etapa, o São Paulo conseguiu diminuir com Jonas. Mas, mesmo com todas as mudanças feitas por Caio Júnior, a goleada gremista chegou com o gol do atacante Leandro, em chute colocado dentro da área.