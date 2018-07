Grêmio vence jogo-treino contra equatoriano El Nacional por 2 a 0 QUITO - O Grêmio fez, no sábado, o seu segundo jogo-treino em Quito, onde a equipe gaúcha pega a LDU, quarta, pela fase preliminar da Libertadores. No estádio de uma escola militar, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo passou pelo El Nacional por 2 a 0, com gols de Zé Roberto e Yuri Mamute, um em cada tempo.