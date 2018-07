Grêmio vence jogo-treino contra Porto Alegre Na preparação para o clássico de domingo contra o Internacional, o Grêmio realizou na tarde desta quarta-feira um jogo-treino contra o Porto Alegre, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. A vitória gremista foi por 2 a 0, com gols do atacante Júnior Viçosa e do meia Souza.