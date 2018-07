Grêmio vence na Arena e afunda o Fluminense na crise

No dia em que comemorou 30 anos de sua primeira Copa Libertadores reunindo os jogadores daquela conquista, o Grêmio também fez festa ganhando do Fluminense por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, em Porto Alegre. O resultado deixou o clube gaúcho com 15 pontos, beirando o G4. Ao mesmo tempo, aumentou a crise do atual campeão brasileiro, que perdeu a quarta seguida.

Com nove pontos em igual número de jogos, o Flu só não está na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols, superior a de Flamengo e São Paulo. A equipe rubro-negra, porém, pega o Botafogo logo mais, e pode mandar o rival tricolor para a zona de degola.

Apesar de jogar como visitante, o Fluminense tomou a iniciativa, foi para o ataque e passou todo o primeiro tempo dando a impressão de que dominava o jogo. Mesmo assim, só conseguiu concluir quatro vezes sem assustar o goleiro Dida, que fez defesas fáceis ou viu a bola sair para fora. O Grêmio rondou menos a área adversária, mas foi mais perigoso e mandou duas bolas na trave, uma aos 12 minutos, com Elano, em cobrança de falta, e outra aos 37 minutos, com o estreante Riveros.

No segundo tempo, o time gaúcho apertou a marcação e tratou de acelerar suas jogadas. Aos cinco minutos, Alex Telles cruzou da esquerda e Riveros antecipou-se à defesa para abrir o placar, de cabeça.

Em desvantagem, o Fluminense tentou pressionar e esteve perto de empatar por pelo menos três vezes, em conclusões de Samuel, aos 26 minutos, e Wagner, que mandou a bola na rede, pelo lado de fora, aos 28, e na trave, aos 30.

Aos 39 minutos, no entanto, o Grêmio teve sua segunda chance no segundo tempo e definiu o placar. Kleber recebeu passe de Ramiro e livre, dentro da área, desviou do goleiro Diego Cavalieri.

GRÊMIO 2 X 0 FLUMINENSE

GRÊMIO - Dida; Pará, Werley, Bressan e Alex Telles; Adriano (Ramiro), Riveros, Elano (Maxi Rodriguez) e Zé Roberto (Gabriel); Kleber e Barcos. Técnico - Renato Portaluppi.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva (Diguinho), Gum, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho (Rhayner), Jean, Deco e Wágner (Kennedy); Rafael Sobis e Samuel. Técnico - Abel Braga.

GOLS - Riveros, aos 5, e Kleber, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÃO AMARELO - Gum.

RENDA - R$ 1.234.670,00.

PÚBLICO - 28.793 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).