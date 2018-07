Grêmio vence na Arena e lidera grupo na Copa Libertadores

PORTO ALEGRE -O Grêmio assumiu nesta terça-feira a liderança do Grupo 6 da Libertadores com uma convincente vitória sobre o Nacional de Medellín, por 3 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada desta fase da competição continental. Ramiro marcou um gol, deu uma assistência, e terminou o jogo como principal destaque da equipe gaúcha nesta segunda vitória.

Até agora só Grêmio e Nacional de Medellín têm dois jogos no grupo. Os brasileiros somam seis pontos, enquanto os colombianos têm três. Newell's Old Boys, da Argentina, e Nacional, do Uruguai, se enfrentam na quinta-feira. No dia 13 de março os gremistas vão até a Argentina pela terceira rodada.

Destaque do time sub-23, Luan abriu o placar depois de ser lançado por Ramiro, aos 28 minutos do primeiro tempo. Foi do jovem atacante também a jogada do segundo gol, que foi anotado por Ramiro, sem marcação. No finalzinho, Alán Ruiz fez jogada individual e marcou o terceiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 x 0 ATLÉTICO NACIONAL

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Werley e Wendell; Edinho, Ramiro, Riveros(Maxi Rodríguez), Zé Roberto (Dudu) e Luan (Alan Ruiz); Barcos. Técnico - Enderson Moreira.

ATLÉTICO NACIONAL - Martínez; Medina, Bocanegra, Murillo e David; Bernal, Mejía, Cardona e Cardenas; Uribe (Trellez) e Berrío (Díaz). Técnico - Juan Carlos Osorio.

GOLS - Luan, aos 28 minutos do primeiro tempo; Ramiro, aos 19, e Alan Ruiz, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Patricio Polic (Chile)

CARTÕES AMARELOS - Luan e Edinho (Grêmio); Bernal, Berrío, Cardona (Atlético Nacional)

RENDA - R$ 1.595.910.

PÚBLICO - 33.640 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).