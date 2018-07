Grêmio vence o Avaí e ganha a primeira no Brasileirão

O Grêmio venceu o Avaí por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, encerrando uma série recente de maus resultados, na qual tomou 12 gols em quatro jogos. Foi a primeira vitória do time gaúcho no Campeonato Brasileiro, que passa a ter quatro pontos, e a primeira derrota do catarinense, que mantém seus sete.

Apesar de um início titubeante, o Grêmio abriu caminho para a vitória cedo. Aos dez minutos, Jonas cobrou uma falta, a bola desviou num zagueiro e enganou o goleiro Zé Carlos. O time tricolor aproveitou a vantagem para estabelecer também o domínio territorial que não havia conseguido até marcar o gol.

No restante do primeiro tempo, a equipe gaúcha deu poucos espaços para os visitantes, ampliou o placar e poderia até ter goleado. Aos 26 minutos, Jonas recebeu lançamento de Maylson, passou pelo goleiro Zé Carlos e mandou a bola para as redes antes que os zagueiros tivessem tempo de chegar para a cobertura.

Aos 28 minutos, Hugo acertou uma bola na trave. E, aos 44, Maylson ficou livre, mas errou o chute. O Avaí só ameaçou uma vez, aos 41, quando Roberto enganou Rodrigo e concluiu para fora. E foi para o intervalo reclamando de um pênalti não marcado de Ozéia em Roberto.

Para tentar reverter a situação, o técnico Péricles Chamusca substituiu Pará por Robinho no intervalo e também mudou o esquema, do 3-5-2 para o 4-4-2 no segundo tempo. O jogo voltou a ficar equilibrado, mais pela falta de inspiração dos dois times do que por grandes jogadas.

O Avaí teve uma chance de descontar aos 14 minutos, mas Roberto errou a pontaria de novo quando estava diante do goleiro Victor. O jogo se arrastava para o final sem maiores emoções até que, aos 44, Fernando ajeitou a bola para Fábio Rochemback acertar um chute cruzado, no canto, e estabelecer o placar de 3 a 0.

Grêmio 3 x 0 Avaí

Grêmio - Victor; Edilson, Ozéia, Rodrigo e Joilson (Bruno Collaço); Adilson, Fábio Rochemback, Maylson e Hugo (Fernando); Jonas e William (Roberson). Técnico: Silas.

Avaí - Zé Carlos; Émerson Nunes, Rafael e Emerson; Patric, Marcinho Guerreiro (Medina), Rudnei, Caio e Pará (Robinho); Davi (Anselmo) e Roberto. Técnico: Péricles Chamusca.

Gols - Jonas, aos 10 e aos 26 minutos do primeiro tempo; Fábio Rochemback, aos 44 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Rodrigo, Maylson e Jonas (Grêmio); Patric, Marcinho Guerreiro, Robinho e Davi (Avaí).

Árbitro - Evandro Rogério Roman (Fifa-PR).

Renda - R$ 109.515,50.

Público - 9.220 pagantes.

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).