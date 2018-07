Grêmio vence o Coritiba e sai do sufoco no Brasileirão PORTO ALEGRE - O Grêmio venceu o Coritiba por 2 a 0 neste domingo, no Olímpico, e evitou a queda para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que seria possível em caso de empate e inevitável em caso de derrota. Com a vitória, o time gaúcho saltou de oito para 11 pontos na classificação. Entre os concorrentes que ultrapassou está o próprio Coritiba, que segue com dez pontos.