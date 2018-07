Grêmio bate o Joinville de virada e se firma no G-4 do Brasileirão

O Grêmio venceu o Joinville por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo, em seu estádio, em Porto Alegre. Com o resultado da partida válida pela 19ª rodada do Brasileiro, o time gaúcho se consolidou no G4, em terceiro lugar, agora com 36 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, vice-líder por ter saldo de gols superior. Já a equipe catarinense terminou o primeiro turno em 19° lugar, com 16 pontos, à frente apenas do lanterna Vasco.

No primeiro tempo o Grêmio tentou mais, mas o Joinville foi mais certeiro. O Joinville abriu o placar logo aos dois minutos de partida. Edigar Junio cobrou escanteio no meio da área e o zagueiro Bruno Aguiar ganhou da defesa gremista de cabeça.

O intervalo serviu para Roger mudar o ataque tricolor, colocando Fernandinho no lugar de Pedro Rocha. Mas o gol de empate acabou sendo feito por um zagueiro. Aos 15 minutos, Erazo correu na frente e cabeceou o cruzamento de escanteio, fazendo o gol do Grêmio.

O time da casa continuou pressionando. Até que aos 38 minutos, Rafael Galhardo fez um belo gol em uma cobrança de falta. A bola ainda tocou no travessão antes de quicar dentro do gol.

Na quarta-feira, o Grêmio vai ao Paraná, onde visita o Coritiba pela Copa do Brasil. No domingo, o time gaúcho viaja a São Paulo, onde pega o Ponte Preta pelo Brasileiro.

Na quinta-feira, o Joinville recebe o Atlético-PR pela Copa Sul-Americana. Já no domingo, espera o Fluminense em Santa Catarina para o duelo válido pela abertura do returno do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 1 JOINVILLE

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas (Maxi Rodríguez); Bobô (Braian Rodríguez) e Pedro Rocha (Fernandinho). Técnico: Roger Machado.

JOINVILLE - Agenor; Mário Sérgio (Danrlei), Bruno Aguiar, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Kadu, Willian Popp (Marion) e Marcelinho Paraíba (Marcelo Costa); Edigar Junio. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Edigar Junio, aos 2 minutos do primeiro tempo; Erazo, aos 15, e Rafael Galhardo, aos 38 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jaílson Macedo de Freitas (BA).

CARTÃO AMARELO - Marcelo Oliveira.

RENDA - R$ 1.069.768.

PÚBLICO - 31.183 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).