Grêmio vence o Juventude e fica em vantagem na semi

O Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e agora pode até perder o jogo de volta pelo mesmo placar que garante vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. Giuliano, que Felipão manteve como dúvida até momentos antes da partida, marcou o gol da vitória.

A outra semifinal é disputada entre Inter e Brasil de Pelotas. O primeiro jogo, marcado por confusão nas arquibancadas, terminou empatado por 1 a 1. Grêmio e Juventude decidem a vaga para a final no sábado, a partir das 16 horas, em Porto Alegre, enquanto o time colorado decide com o Brasil, domingo, no mesmo horário, no Beira-Rio.

A partida deste domingo foi marcada pelo equilíbrio e o Juventude só não conseguiu o empate por conta da grande atuação de Marcelo Grohe. O goleiro do Grêmio começou a mostrar serviço logo aos nove minutos. Wallacer cobrou falta pelo lado esquerdo e o camisa 1 tirou a bola praticamente dentro do gol.

O time tricolor respondeu a investida do rival e foi certeiro. Aos 19 minutos, Braian Rodríguez evitou a saída da bola pela lateral direita do ataque e tocou para Giuliano. O meia arrancou com a bola da intermediária e quando chegou a marcação mandou uma bomba para o gol: 1 a 0.

O jogo seguiu muito disputado, com faltas duras cometidas pelas duas equipes. O Grêmio, como um bom time comandado por Felipão, se fechou atrás para segurar o resultado e tentar resolver no contra-ataque.

O segundo tempo continuou truncado e com poucas chances de gol. Aos 12, Wallacer bateu escanteio fechado e Grohe evitou o gol olímpico. O Grêmio continuava fechado e o Juventude sem criatividade no meio-campo para furar a retranca adversária. Aos 30, Felipão colocou Mamute no lugar de Giuliano. E foi com ele que o time tricolor criou sua única chance de gol no segundo tempo. Ele recebeu no contra-ataque e bateu cruzado rasteiro para a defesa do goleiro. E o jogo terminou mesmo em 1 a 0.