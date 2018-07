Grêmio bate o lanterna Joinville, mas termina em terceiro lugar

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 68 pontos, segunda melhor defesa (32 gols sofridos) e vaga garantida na Copa Libertadores. Esta foi a campanha do Grêmio, que se despediu da competição com uma vitória por 2 a 0 sobre o Joinville,na Arena Joinville, em Joinville (SC), neste domingo. Os gols foram marcados por Marcelo Oliveira e Bobô. O time catarinense já estava rebaixado e fecha o torneio em último lugar com 31 pontos.

Com o campo encharcado, os comandados do técnico Roger Machado aproveitaram a única chance que tiveram no primeiro tempo para abrirem o placar. Aos 5 minutos, Geromel pegou rebote no escanteio, fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Marcelo Oliveira matar o goleiro Agenor.

O jogo perdeu ritmo logo e foi tomado por disputas mais ríspidas e chutões para o ataque. Os torcedores voltariam a ver futebol aos 40 minutos, quando Anselmo aproveitou uma sobra e arriscou de longe. A bola desviou e explodiu no travessão do Grêmio.

O time catarinense voltou a assustar o goleiro Bruno Grassi no início da segunda etapa. Aos 2 minutos, Edson Ratinho cobrou falta na cabeça de Rafael Donato, que desviou pra fora. Os catarinenses continuaram na pressão e, aos 14, Mário Sérgio acertou a trave dos visitantes.

Mas a torcida local voltaria a lamentar logo em seguida. Com a ajuda de uma poça d''água, que enganou o goleiro Agenor, Bobô só teve o trabalho de conduzir a bola até as redes, sem goleiro.

O jogo caiu em qualidade novamente e o placar não se alterou até o apito final, selando a despedida do Joinville da Série A. Lanterna, os catarinenses vão disputar a Série B em 2016.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 x 2 GRÊMIO

JOINVILLE - Agenor; Edson Ratinho (Marcelo Costa), Rafael Donato, Alef e Diego; Danrlei, Anselmo (Mário Sérgio), Kadu e Ítalo (Fernando Viana); Trípodi e Edigar Junio. Técnico: PC Gusmão.

GRÊMIO - Bruno Grassi; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Oliveira; Walace (Vitinho), Ramiro e Giuliano; Everton (Edinho), Bobô e Luan (Pedro Rocha). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Marcelo Oliveira, aos 5 minutos do primeiro tempo; Bobô, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Donato e Diego (Joinville); Ramiro (Grêmio).

ÁRBITRO - Rafael Klaus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).