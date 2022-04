Grêmio vence o Operário fora de casa e entra no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro

O Grêmio conquistou a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Operário-PR, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, pela quarta rodada. Um resultado importante porque o deixa com sete pontos, na quarta posição e no G-4 - zona de classificação e de acesso.

Esta foi a segunda vitória consecutiva do Grêmio, que antes tinha vencido em casa o Guarani, por 3 a 1. Pelas contas do técnico Roger Machado, o time gaúcho agora terá dois jogos para somar três pontos e atingir a sua primeira meta: contabilizar 10 pontos em seis rodadas. O Operário, que vinha e derrota para o Náutico, por 2 a 0, acumulou o segundo tropeço seguido e continua com quatro pontos, em 12º lugar.

Leia Também Confira como foi a vitória do Grêmio sobre o Operário de Ponta Grossa

Os dois técnicos armaram seus times no mesmo esquema 3-5-1, não abrindo mão da escalação de três volantes e de reforço no sistema de marcação. Quase que uma garantia prévia de um jogo truncado e amarrado. Mas o Grêmio soube tirar mais proveito do posicionamento dentro de campo, ganhando espaço no campo defensivo do Operário.

As duas melhores jogadas do primeiro tempo foram por parte do time gaúcho, exigindo a presença do experiente goleiro Vanderlei, de 38 anos, com passagem recente pelo próprio Grêmio. Aos 10 minutos, após escanteio, a defesa aliviou para fora da área, mas Campaz pegou o rebote e chutou no alto, com Vanderlei saltando para espalmar. Uma boa defesa.

O outro lance contou com participação do atacante Diego Souza, que ajeitou de cabeça um levantamento que saiu do lado direito para dois gremistas. Quem pegou de virada, perto da pequena área, foi Rodrigo Ferreira, abafado por Vanderlei, noutra grande defesa. Apesar de ter finalizado oito vezes, o Operário não deu trabalho ao goleiro Brenno.

O Grêmio retornou no segundo tempo imprimindo velocidade do lado esquerdo com Gabriel Teixeira, o Biel. Na sua primeira descida, antes do primeiro minuto terminar, e virou o jogo para Diego Souza, que invadiu a área e caiu na frente de Vanderlei. O árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti, com a imediata reação do goleiro de que não fez nada. O VAR acabou acionado e confirmou que não houve choque entre os dois, com o pênalti sendo anulado.

Aos sete minutos, Gabriel Teixeira foi lançado em velocidade pelo lado esquerdo, entrou na área e cruzou para a finalização de perna esquerda da Elias Manoel, que tinha entrado no intervalo no lugar de Campaz. Gol aos sete minutos, porém, com o auxiliar Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) levantando a bandeira para marcar impedimento. Após dois minutos, o VAR mostrou que um zagueiro dava condições para Gabriel Teixeira. Gol confirmado: 1 a 0, Grêmio.

Em desvantagem, o Operário precisou se abrir, inclusive com o técnico Claudinei Oliveira promovendo suas cinco substituições. Ao Grêmio restou se defender e tentar ampliar nos contra-ataques. Mesmo com a melhoria de produção com a entrada de Elias Manoel, o time gremista não soube aproveitar os espaços deixados pelo adversário para ampliar o placar e não passar sufoco no final.

Pela quinta rodada, o Grêmio volta a Porto Alegre para receber o CRB, sábado, às 16h30. No mesmo dia e horário, o Operário vai enfrentar o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 0 X 1 GRÊMIO

OPERÁRIO - Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Fabiano; André Lima, Ricardinho (Marcelo), Fernando Neto (Felipe Garcia), Reina (Giovanni Pavani) e Thomaz (Felipe Saraiva); Paulo Sérgio (Júnior Brandão). Técnico: Claudinei Oliveira.

GRÊMIO - Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva (Mateus Sarará), Bitello (Benítez), Campaz e Gabriel Teixeira (Janderson); Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

GOL - Elias Manoel, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÃO AMARELO - Reniê (Operário).

RENDA - R$ 307.940,00.

PÚBLICO - 6.521 total.

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).