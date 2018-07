Grêmio vence o Vasco por 2 a 0 e entra na briga pela liderança do Brasileirão

O Grêmio segue entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time gaúcho ampliou o bom momento ao derrotar o Vasco por 2 a 0, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada. Os atacantes paraguaio Lucas Barrios, em cobrança de pênalti, e Luan anotaram os gols da terceira vitória gremista na competição.

Com o resultado, o Grêmio subiu para os nove pontos, disputando a liderança e dentro do G6 - a zona de classificação à Copa Libertadores. O Vasco, por sua vez, encerrou a série de duas vitórias seguidas e continua com seis pontos, no meio da tabela de classificação.

O clima era de festa para celebrar os 150 jogos do técnico Renato Gaúcho no comando do Grêmio, mas o equilíbrio foi quem roubou a cena no primeiro tempo. Os donos da casa deram a impressão que fariam pressão nos minutos iniciais, após finalização que passou raspando de Ramiro. Conforme o tempo foi passando, o Vasco conseguiu equilibrar e também assustou o goleiro Marcelo Grohe. Em contra-ataque, Mateus Vital passou por Pedro Geromel e cruzou para Manga Escobar, que finalizou com perigo ao lado da meta.

A estratégia do Vasco era bem clara. Deixar o Grêmio com a bola e buscar o contra-ataque. O esquema estava funcionando bem até que o clube gaúcho abrir o placar aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Wellington derrubou Pedro Geromel na área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Lucas Barrios foi preciso e marcou. Os jogadores vascaínos reclamaram bastante da marcação. Pouco antes do intervalo, os cariocas voltaram a assustar Marcelo Grohe em cabeçada de Paulão.

O Vasco inverteu a sua estratégia no segundo tempo e tomou iniciativa da partida, criando boas chances logo no começo em levantamentos de Mateus Vital. Em um deles, o zagueiro Kannemann tentou fazer o corte e quase colocou contra a própria meta. O técnico Milton Mendes sentiu o bom momento e colocou o time à frente, tirando um volante e colocando o experiente meia Nenê, reserva mais uma vez.

Sólido, o Grêmio se fechou bem, se armando para um contra-ataque. Luan, duas vezes, apareceu bem dentro da área, mas a defesa do Vasco se virou para salvar. Aos 46 minutos, não teve defesa que salvasse o time carioca do segundo gol. Depois de grande tabela pela direita, Gaston Fernández tentou de calcanhar e a bola sobrou para Luan empurrar de perna esquerda para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h45, pela quinta rodada do Brasileirão. O Grêmio encara a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), enquanto que o Vasco recebe o Corinthians, no estádio de São Januário, no Rio.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 0 VASCO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Artur (Gaston Fernández) e Ramiro (Edilson); Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios (Maicon). Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO - Martín Silva; Gilberto, Bruno, Paulão e Henrique; Jean (Nenê), Wellington, Douglas e Mateus Vital (Guilherme Costa); Kelvin e Manga Escobar (Thalles). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Lucas Barrios (pênalti), aos 37 minutos do primeiro tempo; Luan, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wellington e Nenê (Vasco).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/SC).

RENDA - R$ 782.574,00.

PÚBLICO - 22.579 pagantes (24.644 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).