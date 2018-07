Grêmio venderá gramado do Estádio Olímpico

Os torcedores do Grêmio poderão levar um pedaço do Estádio Olímpico para casa a partir de setembro. O clube, que agora manda seus jogos na Arena Grêmio, mandou retirar a grama da antiga casa, e deve comercializar para os mais fanáticos seguidores no próximo mês. O gramado, palco de conquistas históricas, como os dois títulos brasileiros e Libertadores, será emoldurado em pedaços de 10cm por 10cm e vendidos por R$ 209,90 nas lojas oficiais do clube. O quadro acompanhará um guia com fotos, informações e um certificado de autenticidade.

Os 350m² de grama foram retirados de dentro das quatro linhas, possibilitando a criação de aproximadamente 30 mil quadros. O espaço extraído será preenchido com a grama da parte de trás dos gols, o que possibilita que o time ainda faça treinamentos por lá. A iniciativa foi colocada em prática com a mesma empresa que comercializou a grama dos estádios do Barcelona, Athletic de Bilbao e Internazionale de Milão.