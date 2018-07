Grêmio veta Rochemback e Gilberto Silva vira dúvida O elenco do Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira um treino visando o duelo deste sábado, contra o Ceará, às 19 horas, no Olímpico, em Porto Alegre, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Celso Roth ganhou novos problemas para escalar a sua equipe titular. Com dores no joelho, o volante Fábio Rochemback foi vetado do confronto, enquanto Gilberto Silva, volante que também vem atuando como zagueiro, ficou fora da atividade por causa de uma suspeita de fratura no nariz.