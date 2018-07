Grêmio viaja ao Equador sem Marquinhos e Fábio Aurélio

Assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter que promover a estreia de Alex Telles, de apenas 20 anos, contratado junto ao Juventude, única opção para a lateral-esquerda. Isso porque Julio Cesar foi para o Botafogo e Anderson Pico não consta nos planos de Luxemburgo.

Outro garoto vindo do Juventude, o zagueiro Bressan, de 19 anos, foi contratado inicialmente para jogar no time sub-23, mas vai viajar com o elenco porque Werley está suspenso na Libertadores. O mesmo acontece com Léo Gago, que fica em Porto Alegre. No ataque, as ausências de Kleber e Bertoglio, machucados, abre espaço para a revelação Yuri Mamute, atacante de apenas 17 anos.

O elenco sai de Porto Alegre às 20h10 deste domingo, rumo a São Paulo, onde passará a noite. Na segunda, logo cedo, vai para Lima e de lá parte rumo a Quito, onde deve chegar por volta das 13h, horário de Brasília.

Confira os 18 gremistas que viajam:

Goleiros: Dida e Marcelo Grohe;

Laterais: Pará, Alex Telles e Tony;

Zagueiros: Cris, Bressan, Vilson e Saimon;

Volantes: Souza, Fernando e Marco Antonio;

Meias: Zé Roberto e Elano;

Atacantes: Willian José, Marcelo Moreno, André Lima e Yuri Mamute;