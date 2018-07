Grêmio viaja completo para pegar o Millonarios

PORTO ALEGRE - O Grêmio viajou completo para Bogotá, onde enfrenta o Millonarios, quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O elenco embarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional Salgado Filho e fará uma escala em Cochabamba, na Bolívia, antes de chegar à Colômbia.

Como a diretoria fretou um voo, ficou mais barato para Vanderlei Luxemburgo levar o elenco praticamente completo. Apenas o meia Wangler, que nunca foi aproveitado pelo treinador, está inscrito na Sul-Americana e não viajou. Todos os demais estarão à disposição para jogar em Bogotá.

Na vitória diante do São Paulo, neste domingo, no Olímpico, o time não teve Gilberto Silva, Elano e Kléber, todos vetados pelo departamento médico. Mas o trio de estrelas do time viajou para a Colômbia e pode jogar. Com isso, sairiam do time Naldo, Léo Gago e Marco Antônio. Werley, que estava suspenso no Brasileirão, também retorna à equipe no lugar de Saimon.

Como venceu por 1 a 0 no Olímpico, o Grêmio joga pelo empate no El Campin. Se avançar, pega o São Paulo na semifinal porque a Conmebol força a mudança de chave para que dois times do mesmo país não façam final. No Brasileirão foram dois confrontos entre os times tricolores, com duas vitórias gaúchas, ambas de virada.