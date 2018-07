Grêmio viaja e fica dez dias fora de Porto Alegre

A reapresentação depois do triunfo sobre o Cruzeiro foi marcada para o aeroporto, de onde a equipe viajará ao Rio, em voo previsto para as 12h12 desta quinta. Nesta sexta, o Grêmio vai treinar em General Severiano, sede do Botafogo, na véspera do duelo com o Vasco, sábado, às 21 horas, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O elenco gremista permanecerá no Rio até terça, quando viajará para Santos. No dia seguinte, às 19h30, a equipe vai estrear na Copa do Brasil, já nas oitavas de final, diante do Santos, na Vila Belmiro.

Depois de encarar o Santos, o Grêmio seguirá para Brasília na quinta-feira. Na capital do Brasil, o time vai enfrentar o Flamengo, no Mané Garrincha, pela 16ª rodada do Brasileirão, no sábado. Finalmente, no domingo, a maratona estará encerrada com o retorno da delegação a Porto Alegre.