Grêmio visita o Avaí em busca da primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Até aqui, a equipe do técnico Roger Machado venceu quatro partidas em Porto Alegre e somou mais um empate. Fora, foram duas derrotas para Coritiba e São Paulo e um empate contra o Goiás. Para acabar com o fraco desempenho no campo adversário, o treinador optou por uma formação equilibrada da equipe, como ele próprio definiu.

"Quem deseja o objetivo de se manter à frente da competição nos obriga a buscar pontos fora. Aumenta a confiança da equipe e é um jogo um pouco diferente porque o adversário costuma impor o ritmo. Diante de situações adversas, temos que conseguir manter nosso padrão de jogo", informou.

Sem poder contar com os dois laterais titulares, Galhardo na direita e Marcelo Oliveira na esquerda, o comandante do Grêmio confirmou Lucas Ramon e Marcelo Hermes como substitutos e justificou as escolhas.

"O Raul, que poderia entrar, vem de um processo de formação, a gente acredita muito nele, mas existe um espaço a percorrer. O Junior, outra opção, tem força, é um jogador ofensivo. A escolha pelo Marcelo e Lucas é para ter um equilíbrio. O Marcelo tem um poder de marcação bom e o Lucas é um jogador com características ofensivas. Para proteger os zagueiros, optei por ter jogadores com estilos diferentes, mas que se complementam", comentou.