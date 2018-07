Grêmio visita o Criciúma por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Grêmio perdeu o duelo de ida, em Porto Alegre, por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Se o mesmo placar se repetir a favor do clube gaúcho, a decisão vai para os pênaltis, enquanto que o Criciúma joga pelo empate para sair de campo classificado.

Petkovic está invicto no comando do Criciúma. Em sete partidas disputadas - uma pela Copa do Brasil, justamente contra o Grêmio, e seis pela Série B do Campeonato Brasileiro -, o treinador tem quatro vitórias e três empates. Campanha que tirou o clube catarinense da zona de rebaixamento da Série B e o colocou no meio da tabela de classificação e perto de uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil.

Do outro lado, o time tricolor gaúcho se arrumou com a saída de Felipão e a chegada de Roger Machado. No Campeonato Brasileiro, está disputando uma vaga no G4 e até mesmo brigando pelo título. Mas no fim de semana perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio.

Os times já classificados às oitavas de final, tirando o Fluminense e os cinco que disputaram a Copa Libertadores - Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Internacional -, são: Palmeiras, Figueirense, Ituano e Flamengo.

Nesta quarta-feira, os últimos cinco classificados serão definidos. Destaque para o Santos, que busca reverter o resultado contra o Sport, mesma situação da Ponte Preta contra o Coritiba. Já o Vasco pode perder por até um gol de diferença para sair classificado diante do América-RN.