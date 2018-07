Grêmio visita o Flamengo em briga direta pelo G4 do Campeonato Brasileiro O Grêmio visita o Flamengo neste domingo, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 21.ª rodada, em briga direta pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O time tricolor é o atual terceiro colocado com 35 pontos, enquanto que a equipe rubro-negra está em sexto lugar, com 34.