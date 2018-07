Grêmio visita o rebaixado Joinville em busca do vice no Campeonato Brasileiro O Grêmio visita o lanterna e rebaixado Joinville neste domingo, às 17 horas, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela 38.ª e última rodada, com o objetivo de encerrar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança. O time tricolor tem 65 pontos, um a menos do que o Atlético Mineiro, atual segundo colocado e que receberá a Chapecoense no mesmo horário.