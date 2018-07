Grêmio visita o Vasco na expectativa de confirmar vaga à Copa Libertadores O Grêmio visita o lanterna Vasco neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 32.ª rodada, preocupado em garantir matematicamente a vaga na Copa Libertadores. O time gaúcho está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, a 12 pontos de distância do líder Corinthians.