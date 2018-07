Grêmio volta a treinar com dupla de zaga reserva

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira deu mais um indício de que deve poupar sua dupla de zaga titular na estreia do Campeonato Brasileiro, neste domingo, diante do Atlético-PR, em Florianópolis. Como na última quinta, ele armou o Grêmio com Pedro Geromel e Bressan no treino desta sexta-feira, colocando Rhodolfo e Werley entre os reservas.

Enderson já havia adotado esta alternativa na quinta, mas na ocasião foi levantada a possibilidade de ele estar apenas testando Rhodolfo e Werley com atacantes mais fortes, como Barcos. Com a repetição da escalação, o treinador deve poupar os dois titulares diante do Atlético-PR pensando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o San Lorenzo, quarta que vem, na Argentina.

A novidade do treino coletivo ficou por conta da volta do atacante Luan. Recuperado de uma cirurgia por conta de uma fratura na mão direita, o jogador participou da atividade ao lado de seus companheiros. Não está descartado que ele viaje para Florianópolis, mas a tendência é que seja poupado para enfrentar o San Lorenzo.

Na lateral esquerda, Breno foi novamente escalado, mas Wendell, de volta de um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-21, deve ser titular. Com isso, o Grêmio entrará em campo domingo com: Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Pedro Geromel e Breno; Edinho, Ramiro, Riveros e Zé Roberto; Dudu e Barcos.