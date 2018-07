Grêmio volta a treinar e torcida pede: 'fica Luxemburgo'

Cerca de 100 torcedores foram ao estádio do Grêmio e pediram, em coro, assim que o treinador subiu ao gramado, que Vanderlei Luxemburgo permaneça no clube para a temporada 2013. "Fica, Luxemburgo", cantavam eles.

O treinador, que tem contrato até o fim do ano, ainda discute a renovação com a presidência eleita, encabeçada por Fábio Koff. Se o técnico ainda não está fechado, na terça à noite foi definido que o novo executivo de futebol será Rui Costa, que é membro do conselho deliberativo e será funcionário remunerado.

No treino desta quarta, apenas atividade física comandada pelos preparadores Antonio Mello e Paulo Paixão. Gilberto Silva, que não pegou a Portuguesa, voltou a treinar e deve jogar em Florianópolis. Kléber segue vetado e não trabalhou nesta quarta. Pará está suspenso e é desfalque certo.