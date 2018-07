Grêmio volta aos treinos com Cícero, Barrios e Fernandinho

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira, o meio-campista Cícero foi uma das novidades no treino do Grêmio, nesta tarde, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O elenco, após dois dias de folga, se reapresentou com a presença dos atacantes Lucas Barrios e Fernandinho.

Cícero trabalhou com o grupo pela primeira vez. Ele esteve no gramado para trabalhos físicos, na companhia de metade do elenco. A outra parte fez atividade regenerativa na academia e na piscina.

Em fase final de recuperação, Luan e Fernandinho apenas correram ao redor do gramado. Eles tiveram a companhia do volante Cristian, que estreou com a camisa do Grêmio no fim de semana.

Também buscando a reabilitação, o trio formado pelo zagueiro Kannemann, pelo volante Ramiro e pelo atacante Lucas Barrios trabalharam junto com o preparador físico Rogério Dias.

O grupo de lesionados aumentou nas últimas semanas, o que preocupou o técnico Renato Gaúcho. Agora a comissão técnica espera que os machucados se recuperem para a sequência do Brasileirão e para o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, no final do mês. O primeiro duelo com o Barcelona será no dia 25, no Equador. A volta será no dia 1º de novembro, na Arena Grêmio.