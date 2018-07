Grêmio volta aos treinos com os três Rodríguez lesionados

Se alguém chamar por "Rodríguez" no departamento médico do Grêmio, vai encontrar três xarás. Afinal, os três estrangeiros que têm mesmo sobrenome - e nenhum vínculo sanguíneo - estão machucados. O uruguaio Braian e o argentino Matías são duvida para pegar o São Paulo-RS, domingo, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Já o também uruguaio Cristian Rodríguez segue de fora.

Braian, centroavante titular, voltou a sentir dores no ombro e ficou fazendo tratamento nesta quinta-feira, no dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo. Já o lateral Matias saiu de campo com um corte na perna e deverá ser preservado para pegar o São Paulo. Cristian, mais conhecido pelo apelido de "Cebolla", trata lesão na coxa direita e não volta no fim de semana.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem como desfalque certo para domingo o meia Douglas, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A equipe tricolor lidera o Gaúcho com 26 pontos, um a mais que o Inter. O rival colorado, porém, tem uma partida atrasada por fazer.