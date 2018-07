Grêmio voltará ao Olímpico para dois jogos-treino O Grêmio vai voltar ao Estádio Olímpico para realizar dois jogos-treino nesta intertemporada. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho anunciou que irá enfrentar o Caxias, no sábado, e o São Paulo-RS, da segunda divisão estadual, na próxima quarta-feira. As duas atividades vão acontecer com portões fechados.