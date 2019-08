Grêmio x Athletico-PR: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Com atenções divididas entre duas ou mais competições, Grêmio e Athetico-PR fazem um duelo entre duas equipes que estão mais focadas em outros torneios, mas não podem baixar na guarda no Campeonato Brasileiro. A partida será realizada neste sábado, às 17h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

Grêmio x Athletico-PR terá transmissão ao vivo apenas pelo Globoesporte.com. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Grêmio começou a rodada na 13ª colocação, com 18 pontos, e precisa da vitória para não se aproximar das últimas colocações. O Atlético aparece com 22 e está na 8ª posição. Se conseguir um resultado positivo, se aproxima do G-6.

A equipe gaúcha comandada por Renato Gaúcho vem de uma sequência de dois jogos contra o Palmeiras. Primeiro, empatou em 1 a 1, pelo Brasileirão, no sábado passado. Na terça, perdeu em casa para o Palmeiras por 1 a 0, pelas quartas de final da Copa Libertadores e na terça que vem, dia 27, enfrenta mais uma vez o clube paulista, no Allianz Parque.

O curioso é que o Grêmio pega o São Paulo no sábado seguinte, dia 31, e volta a enfrentar o Furacão, desta vez pela semifinal da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2 a 0.

O Furacão segue sua maratona e na quarta-feira sofreu um duro revés. Em casa, perdeu por 1 a 0 para o São Paulo e viu um concorrente direto na briga pelo G-6 se distanciar.